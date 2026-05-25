الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«مواهب» ينظِّم يوماً مفتوحاً للتوظيف في مجلس مدينة زايد

«مواهب» ينظِّم يوماً مفتوحاً للتوظيف في مجلس مدينة زايد
26 مايو 2026 01:23

أبوظبي (الاتحاد)
بدعم من القيادة الرشيدة، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، نظّم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومركز «مواهب»، يوماً مفتوحاً للتوظيف في مجلس مدينة زايد، لتمكين الكفاءات الوطنية ودعم المسيرة المهنية لأبناء المنطقة، حيث نجح في ربط المواطنين الباحثين عن عمل بأكثر من 250 فرصة وظيفية تخصصية في منطقة الظفرة.
واستقبل اليوم المفتوح أكثر من 600 زائر، وشاركت فيه أكثر من 25 جهة ضمن مبادرة «نوصلكم بالفرص»، من بينها وزارة التربية والتعليم، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة أدنوك، إلى جانب عدد من المؤسسات والشركات العاملة في مختلف القطاعات.
وقال ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة: «يعكس تنظيم هذا اليوم المفتوح في مدينة زايد حرص القيادة الرشيدة على أن تصل الفرصة إلى كل مواطن بأسهل وأبسط السبل، انطلاقاً من هدف واضح يتمثل في توفير فرص عمل تدعم التميز وتعزّز التنافسية. وتؤكد هذه الفعالية إيمان جميع الشركاء بقدرة الكفاءات الإماراتية على صناعة الفارق، وتحقيق أثر ملموس في مختلف القطاعات».
وأضاف المنصوري: «تعدّ منطقة الظفرة منطقة طموح، ويجسد أبناؤها قيم العزيمة والإصرار التي طالما تحلّى بها أبناء الوطن، إلى جانب كفاءاتهم وقدراتهم التي يمكن أن تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات».
وقال إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: «يتطلب بناء أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم كفاءات إماراتية استثنائية من مختلف أنحاء الإمارة، بما يعزّز التكامل بين القطاعين العام والخاص. وتأتي مبادرة (نوصلكم بالفرص) لتؤكد أن الجغرافيا لا ينبغي أن تشكّل عائقاً أمام تحقيق هذا الطموح. ومن خلال إيصال الفرص المهنية النوعية مباشرة إلى منطقة الظفرة، نعمل على استقطاب ودعم الكفاءات والمواهب الوطنية القادرة على دفع استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية، والمساهمة في رسم ملامح المستقبل».

وترتكز المبادرة على نهج يبتعد عن مركزية التوظيف، وتقوم على مبدأ أساسي مفاده أن الطاقات والإمكانات الإماراتية يجب ألّا تحدّها الجغرافيا. ومن خلال فعاليات التوظيف، تعمل دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، عبر مركز «مواهب»، على إيصال أفضل الفرص المهنية إلى المواطنين في مختلف مناطق الإمارة. ومن خلال استثمار الطاقات المحلية، تسهم هذه الجهود في تسريع مسيرة أبوظبي لتصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم، بما يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويأتي هذا اليوم المفتوح امتداداً لمسيرة مركز «مواهب» المتواصلة في تحقيق أثر ملموس على صعيد التوظيف في مختلف مناطق إمارة أبوظبي. فمنذ انطلاقه عام 2023، درّب المركز أكثر من 10.000 مواطن، ووفّر أكثر من 6.000 فرصة عمل خلال عام 2025 وحده، عبر شبكة تضم أكثر من 90 شريكاً استراتيجياً من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

ومن خلال مراكزه في أبوظبي والعين والظفرة، يواصل «مواهب» التزامه بربط الباحثين عن عمل في مختلف مناطق الإمارة بفرص وظيفية نوعية، إلى جانب دعم إعداد المواهب الوطنية لمواكبة متطلبات سوق العمل.

