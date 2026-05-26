الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. صندوق معالجة الديون المتعثرة يعلن شطب الفوائد المترتبة على ديون 2339 متقاعداً من ذوي الدخل المحدود

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. صندوق معالجة الديون المتعثرة يعلن شطب الفوائد المترتبة على ديون 2339 متقاعداً من ذوي الدخل المحدود
26 مايو 2026 10:44

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة»، بالتعاون مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية في الدولة، شطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم، والتي استفاد منها 2339 متقاعداً على مستوى الدولة. وأعرب «صندوق معالجة الديون المتعثرة»، في بيانه، عن بالغ الشكر والتقدير لجميع البنوك والمصارف التي أسهمت في هذه المبادرة الوطنية، مثمّناً حرصها على الالتزام بتعزيز المسؤولية المجتمعية المشتركة، والإسهام في تجسيد رؤية القيادة الحكيمة في تيسير شؤون المواطنين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، ودعم المبادرات الوطنية التي تعزّز الاستقرار والتضامن الأُسري والاجتماعي في دولة الإمارات. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمتقاعدين، وبما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026» الرامية إلى تعزيز التماسك والاستقرار الأسري. وتستهدف هذه المبادرة المتقاعدين من المواطنين ممن تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق، من ذوي الدخل المحدود، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والاستقرار المجتمعي. وشملت الجهات المشاركة من البنوك والمصارف كلاً من، مجموعة أبوظبي التجاري بقيمة 655 مليون درهم، وبنك أبوظبي الأول بقيمة 150 مليون درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 18.5 مليون درهم، ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي بقيمة 6.7 مليون درهم، إلى جانب بنك دبي الإسلامي بقيمة 2.3 مليون درهم، وبنك دبي التجاري بقيمة 792 ألف درهم، ومصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 716 ألف درهم، وبنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 566 ألف درهم. وتتضمن آلية تنفيذ المبادرة قيام البنوك والمصارف بشطب الفوائد والأرباح المستقبلية على القروض، مع استمرار سداد أصل القرض وفق جداول ميسّرة، وسيجري التواصل مع المستفيدين المشمولين بالمبادرة من قِبل البنوك والمصارف المشاركة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية بنين بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
رفاهية المواطن
المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
آخر الأخبار
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يستقبل حالتين جديدتين من قطاع غزة ليرتفع إجمالي المرضى إلى 85 منذ إعادة افتتاح معبر رفح
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يستقبل حالتين جديدتين من قطاع غزة ليرتفع إجمالي المرضى إلى 85 منذ إعادة افتتاح معبر رفح
اليوم 10:48
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. صندوق معالجة الديون المتعثرة يعلن شطب الفوائد المترتبة على ديون 2339 متقاعداً من ذوي الدخل المحدود
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. صندوق معالجة الديون المتعثرة يعلن شطب الفوائد المترتبة على ديون 2339 متقاعداً من ذوي الدخل المحدود
اليوم 10:44
روبيو: يجب فتح مضيق هرمز "بأي شكل من الأشكال"
الأخبار العالمية
روبيو: يجب فتح مضيق هرمز "بأي شكل من الأشكال"
اليوم 09:46
المؤشر نيكي يتراجع عن ذروة قياسية
اقتصاد
المؤشر نيكي يتراجع عن ذروة قياسية
اليوم 09:34
سيول: كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفاً غير محدد"
الأخبار العالمية
سيول: كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفاً غير محدد"
اليوم 09:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©