الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
محمد بن راشد: يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة

26 مايو 2026 12:24

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة.


وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «يوم عرفة.. يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة.. اللهم تقبل من حجاج بيتك.. وتقبل من جميع المسلمين والمسلمات. وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
