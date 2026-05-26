شرطة أبوظبي تحذر من الانشغال بكتابة رسائل المعايدة أثناء القيادة

حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين من الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وخصوصاً استخدام الهاتف المتحرك لكتابة أو قراءة رسائل المعايدة والتهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن لحظات التشتت والانشغال قد تتسبب في حوادث مرورية جسيمة تهدد سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية الالتزام بالقيادة الآمنة والتركيز الكامل أثناء القيادة، وعدم استخدام الهاتف المتحرك أو الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، داعية السائقين إلى إرسال رسائل التهنئة قبل الانطلاق أو بعد التوقف في مكان آمن، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وانسجاماً مع الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».

وأوضحت أن الانشغال بغير الطريق يعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية، لما يسببه من فقدان التركيز وعدم الانتباه للمفاجآت على الطريق، مشيرة إلى أن استخدام الهاتف أثناء القيادة يؤدي إلى ضعف القدرة على التحكم بالمركبة وتأخر ردّة الفعل في التعامل مع المواقف الطارئة.

ودعت شرطة أبوظبي جميع السائقين إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بقوانين وأنظمة المرور، والمساهمة في نشر ثقافة السلامة المرورية، بما يعزز أمن وسلامة المجتمع ويضمن للجميع قضاء إجازة عيد آمنة.