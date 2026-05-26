«خيرية الشارقة» توزّع 15 ألف وجبة إفطار يوم عرفة

وزّعت جمعية الشارقة الخيرية 15.000 وجبة إفطار مع غروب شمس يوم عرفة على العمال والأسر المتعفّفة في مواقع عدة داخل إمارة الشارقة، وذلك ضمن مبادراتها الموسمية التي تنفّذها خلال عشر ذي الحجة «وجبات يوم عرفة».

وأكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، أن توزيع وجبات الإفطار يوم عرفة يأتي في إطار حرص الجمعية على مشاركة فئات المجتمع العاملة والمحتاجة في الأجر والفرحة خلال هذه الأيام المباركة، مشيراً إلى أن الوجبات جرى تجهيزها بعناية لتكون متكاملة ومناسبة لاحتياجات الفئة المستفيدة، ما يرسّخ مبدأ العطاء المتوازن القائم على الاحترام والتقدير لكل مستفيد.

وأضاف أن الجمعية حرصت على التنسيق الدقيق لضمان إيصال الوجبات في توقيت مناسب وبطريقة تحفظ الخصوصية وتراعي الكثافة في المواقع المستهدفة، حيث تم التنفيذ عبر فرق تطوعية وموظفين ميدانيين بإشراف مباشر من فرق العمل التابعة للجمعية في المدن والفروع.

وأوضح بن خادم أن هذه المبادرة جزءٌ من حزمة واسعة من المشاريع الموسمية التي أطلقتها الجمعية خلال عشر ذي الحجة، وتشمل تيسير الحج، تفريج كربة، علاج الحالات الحرجة، توزيع لحوم الأضاحي، كسوة العيد، إضافة إلى مشاريع البناء والمياه والعلاج داخل الدولة وخارجها.