«تنمية المجتمع» بدبي تطلق مبادرة «سلال الفواكه»

دبي (الاتحاد)



نفّذت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة إنسانية لتوزيع 250 سلة فواكه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن شراكات مجتمعية تعزّز العمل الإنساني المستدام، وترسِّخ ثقافة العطاء، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لترسيخ قيم التلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة الحياة لفئات المجتمع كافة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتعزيز التلاحم المجتمعي، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات الداعمة للعمل الإنساني، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الرامية إلى ترسيخ منظومة متكاملة من المبادرات المجتمعية المستدامة التي تستهدف الفئات المستحقة وتدعم جودة الحياة.

وشملت المبادرة 65 مستفيداً من مبادرة «وليف»، إلى جانب 185 مستفيداً من مجالس كبار المواطنين في منطقة البرشاء، حيث تم إيصال السلال إلى منازل المستفيدين عبر فرق إدارة كبار المواطنين، بما يعزّز سهولة الوصول وجودة الخدمة، ويجسِّد قيم الرعاية المتكاملة.



قيم العطاء

قالت منال عبيد بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام: «نحرص في بنك الإمارات للطعام على دعم المبادرات المجتمعية، التي تعزّز قيم العطاء والخير والتكافل المجتمعي، وترسِّخ نهج دولة الإمارات ودبي في العمل الخيري والإنساني، كما تتكامل مبادرة سلال الفواكه مع جهودنا بتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية».