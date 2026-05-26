حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الأضحى

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة المباركة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية، والمقيمين في دولة الإمارات، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأثنى سموه على ما تنعم به دولة الإمارات العربية المتحدة من أمن وأمان واستقرار، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وجهود مؤسساتها الأمنية، مؤكدا أن هذا النموذج المتقدم في ترسيخ الأمن يعكس مكانة الدولة كواحدة من أكثر دول العالم أمانا وازدهارا، وركيزة أساسية في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي.