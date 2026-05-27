الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور ولي العهد في جامع الشيخ زايد بالفجيرة

حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور ولي العهد في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
27 مايو 2026 09:32

أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة. وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، والشيخ راشد بن محمد بن حمد الشرقي، نجلي سمو ولي عهد الفجيرة، ومعالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد. وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بعيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات والشيوخ والمهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المصدر: وام
حمد الشرقي
عيد الأضحى
آخر الأخبار
«نشامى الأردن»: «من حقنا أن نحلم» في المونديال
الرياضة
«نشامى الأردن»: «من حقنا أن نحلم» في المونديال
اليوم 12:30
حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
علوم الدار
حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 12:20
في اليوفي بيلدز ليس للبيع.. ومصير فلاهوفيتش مجهول
الرياضة
في اليوفي بيلدز ليس للبيع.. ومصير فلاهوفيتش مجهول
اليوم 12:14
رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات والشيوخ والمهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات والشيوخ والمهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
اليوم 12:00
أرسنال يغزو نيويورك.. كيف سيطر «المدفعجية» على قلب بروكلين؟
الرياضة
أرسنال يغزو نيويورك.. كيف سيطر «المدفعجية» على قلب بروكلين؟
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©