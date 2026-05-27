حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الشيخ صقر بن محمد القاسمي

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد الشيخ صقر بن محمد القاسمي بخزام في رأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة. وألقى فضيلة الإمام خطبة صلاة عيد الأضحى بعنوان «عيدنا صدق وتضحية»، هنّأ فيها جموع المصلين بحلول العيد المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيده على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها بالخير المديد. وأكد أن الصدق والتضحية من أعظم القيم التي نستقيها من سيرة نبي الله إبراهيم، عليه السلام، فالصدق أساس قوة المجتمعات، والتضحية برهانه العملي، مبيناً أن الأوطان تسمو بإخلاص أبنائها ووفائهم لوطنهم وقيادتهم، واجتهاد كل فرد في موقعه، من تربية الأبناء، وإخلاص المعلم، وإتقان العمل. واستحضر الخطيب ما قدمه آل إبراهيم، عليهم السلام، من نماذج خالدة في البذل والصبر والطاعة، مؤكداً أن تضحيات شهداء الوطن ستظل راسخة في ذاكرة دولة الإمارات، وأن أعظم التضحيات علمٌ يتقن، وأجيالٌ تنشأ، ومستقبلٌ يصنع، وتنميةٌ تستدام، وقلبٌ على الوطن خفّاق. وتوجّه في ختام الخُطبَة بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وأهلها وكل من يعيش على أرضها الطيبة، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأن يوفقه وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لما فيه خير البلاد والعباد. كما دعا الخطيب الله تعالى، أن يتغمّد بواسع رحمته ومغفرته، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يشمل شهداء الوطن بواسع رحمته، ويرفع درجاتهم في جناته.