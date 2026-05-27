حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الأضحى

هنّأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ صاحب السمو رئيس الدولة، ونائبيه، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله عزّ وجل أن يعيده على دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار. ونجدد فخرنا بما تمثله دولة الإمارات من نموذج رائد في التنمية والتلاحم الوطني، وبجهود أبناء الوطن المخلصين في خدمة دولتهم ورفعة شأنها».





أهنئ صاحب السمو رئيس الدولة، ونائبيه، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله عز وجل أن يعيده على دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.

ونجدد فخرنا… — حمدان بن زايد (@HamdanBinZayed) May 27, 2026