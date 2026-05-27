علوم الدار

سلطان القاسمي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الشارقة

27 مايو 2026 11:31

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشارقة. وأدى الصلاة إلى جانب سموهم كل من الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سيف بن محمد القاسمي، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي للطفل، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. وألقى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله منصور، خطبة عيد الأضحى المبارك تناول خلالها ثمرات التوحيد الذي أرسل الله به الرسل، مؤكداً أن دين الإسلام قائم على الإخلاص لله تعالى وإتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهداً بقول الله تعالى «وما آتاكم الرسول فخذوه»، مبيناً معالم المنهج الصحيح القائم على الوسطية والاعتدال بعيداً عن الغلو والتفريط، موضحاً أن صلاح القلوب يكون بتقوى الله وطاعته، متطرقاً إلى فضل يوم النحر باعتباره من أعظم الأيام، وأجر تعظيم شعيرة الأضحية. وتناول الخطيب أعظم ما يوفق الله به عبده، وهو أن يرزقه الزوجة الصالحة والذرية الطيبة، التي تكون عوناً له على الطاعة والاستقامة، مؤكداً أهمية بناء الأسرة على أسس دينية وأخلاقية سليمة، لما للأسرة من دور كبير في تنشئة الأبناء وتنمية القيم الحميدة في نفوسهم، داعياً إلى ضرورة اغتنام مواسم الخير بالطاعات والأعمال الصالحة، والحرص على تربية الأبناء التربية الصحيحة القائمة على تعاليم الدين الإسلامي السمحة، وغرس قيم الاحترام والتعاون والمحبة بينهم، إلى جانب تعزيز قيم التسامح والصفح وصلة الأرحام، ونبذ البغضاء والخلافات وكل ما يؤدي إلى الفرقة بين أفراد المجتمع، بما يسهم في ترسيخ التماسك المجتمعي والمحبة بين الناس. وختم خطبة عيد الأضحى داعياً الله عز وجل أن يديم الأعياد السعيدة على دولة الإمارات بالأمن والأمان، وأن يحفظ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، ويمن عليهم بموفور الصحة ودوام العافية، وأن يتقبل الله من الحجاج مناسكهم، ويجعل حجهم مبروراً وذنبهم مغفوراً، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

«نشامى الأردن»: «من حقنا أن نحلم» في المونديال
«نشامى الأردن»: «من حقنا أن نحلم» في المونديال
حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
في اليوفي بيلدز ليس للبيع.. ومصير فلاهوفيتش مجهول
في اليوفي بيلدز ليس للبيع.. ومصير فلاهوفيتش مجهول
رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات والشيوخ والمهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات والشيوخ والمهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أرسنال يغزو نيويورك.. كيف سيطر «المدفعجية» على قلب بروكلين؟
أرسنال يغزو نيويورك.. كيف سيطر «المدفعجية» على قلب بروكلين؟
