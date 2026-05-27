"الأرصاد": طقس الغد صحو بوجه عام مع ارتفاع بدرجات الحرارة

الطقس المتوقع غداً في الإمارات
27 مايو 2026 18:59

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. 

والخليج العربي يكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:45 والمد الثاني 23:29، والجزر الأول عند الساعة 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 06:28. وبحر عُمان خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:37 والمد الثاني 19:25 والجزر الأول عند الساعة 14:09 والجزر الثاني عند الساعة 02:22. 

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: 

المدينة    الحرارة العظمى    الحرارة الصغرى    الرطوبة العظمى    الرطوبة الصغرى 

أبوظبي 43    27    70    15 

دبي    40    28    65    25 

الشارقة    41    27    65    25 

عجمان    34    29    65    35 

أم القيوين    37    24    65    35 

رأس الخيمة    44    25    50    25 

الفجيرة    38    31    85    20 

العين    46    29    35    15 

ليوا    47    27    45    15 

الرويس    41    23    65    20 

السلع    43    28    60    15 

دلما    38    26    80    25 

طنب الكبرى / الصغرى    35    27    85    40 

أبو موسى    35    27    85    40

المصدر: وام
