قائد عام شرطة أبوظبي يهنئ القيادة الرشيدة والمنتسبين

أبوظبي (الاتحاد)



تقدّم معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، وإلى منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي ويُديم عليه نعمة الأمن والأمان، وتحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة الخير والعطاء في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة.



ويهنئ المناوبين

هنأ معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، المناوبين من الضباط وضباط الصف والأفراد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال زيارته إلى مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية، تقديراً لجهودهم الميدانية وحرصهم على أداء واجبهم الوطني خلال أيام العيد.

واطلع معاليه على سير العمل وكفاءة منظومة تلقي واستقبال المكالمات والبلاغات، وآليات متابعة سرعة استجابة الدوريات الشرطية المختصة ووصولها إلى مواقع البلاغات، بما يعزز الجاهزية الأمنية وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأكد معاليه اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد منتسبيها وتهنئتهم بهذه المناسبة المباركة، مثمناً جهود المناوبين وتفانيهم في أداء مهامهم الأمنية والإنسانية، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقهم لمواصلة أداء رسالتهم الوطنية بكل كفاءة وإتقان.