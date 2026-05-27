في دبي.. أجواء عائلية وفعاليات متنوّعة

28 مايو 2026 01:33

آمنة الكتبي (دبي) 

شهد أول أيام عيد الأضحى المبارك في إمارة دبي أجواء احتفالية مميزة عكست روح العيد والعادات الإماراتية الأصيلة، وسط إقبال كبير من العائلات والزوّار على الوجهات الترفيهية والأسواق والمراكز التجارية والحدائق العامة والشواطئ، التي ازدانت بالفعاليات والعروض الخاصة بهذه المناسبة.

وامتلأت الحدائق والواجهات البحرية بالعائلات منذ ساعات الصباح الأولى بالزوّار، فيما شهدت المراكز التجارية حركة نشطة مع انطلاق التخفيضات والعروض الترويجية التي رافقت موسم العيد، إلى جانب الفعاليات الترفيهية والفنية المخصّصة للأطفال والعائلات.
كما حرصت الأسر على تبادل الزيارات العائلية وإحياء مظاهر العيد التقليدية، فيما امتلأت المجالس والمنازل بأجواء الفرح والتواصل الاجتماعي، خاصة مع حرص العديد من العائلات على تنظيم اللقاءات العائلية وتقديم العيديات للأطفال، كما عززت الفعاليات الترفيهية وعروض الألعاب النارية والأمسيات الفنية، التي استضافتها عدد من الوجهات السياحية والتجارية، من أجواء البهجة في الإمارة، لتواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للاحتفال بالمناسبات والأعياد، عبر ما توفره من تنوع في الأنشطة والخدمات والبنية التحتية المتطورة.
واستقطب متحف الاتحاد الزوّار حيث تم تقديم ورش العمل التعليمية العائلية، التي تنظمها هيئة دبي للثقافة والفنون، وسط تجربة ثقافية تفاعلية مجانية تناسب جميع أفراد العائلة. كما تضمن الحدث أنشطة عملية تشجع الإبداع والمشاركة، منها «اصنع حقيبة ثقافتك - عائلتي، قيمي»، ومجموعة من الجلسات التفاعلية للتعرف على قيم الإمارات وهويتها الوطنية، إضافة إلى أنشطة أخرى هادفة تركّز على الأسرة، كل ذلك في أجواء احتفالية مميزة بمناسبة عيد الأضحى.
وقدمت هيئة دبي للثقافة والفنون رحلة احتفالية مميزة في متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في ​​الإمارات، للتعريف بقيم الأسرة الإماراتية وتقاليدها من خلال مجموعة متنوعة من التجارب الثقافية التفاعلية، حيث إن البرنامج مجاني ومفتوح لجميع الزوّار، ويتضمن جولات إرشادية، ومسار العيدية، وتطريز الأقمشة، وقهوة العيد، وأنشطة تتيح للزوّار تصميم ثياب العيد الخاصة بهم، كما يتضمن البرنامج صناعة أكياس العيدية وعروضاً حية لفن العيالة، ليقدم تجربة غامرة للاحتفال بالتراث وروح التآلف.

تعزيز الأمن

كثّفت «شرطة دبي» و«بلدية دبي» والفرق الميدانية استعداداتها خلال عطلة العيد لضمان انسيابية الحركة وتوفير الخدمات العامة وتعزيز الأمن والسلامة في مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن راحة السكان والزوّار خلال فترة العطلة، وشهدت المقاصب التابعة لبلدية دبي إقبالاً ملحوظاً منذ أول أيام العيد، ضمن منظومة تشغيلية وصحية متكاملة هدفت إلى تسهيل إجراءات الذبح وتقليل أوقات الانتظار، مع تطبيق إجراءات رقابية وصحية مشددة لضمان سلامة الغذاء وجودة الخدمات المقدمة.

