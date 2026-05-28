الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك

28 مايو 2026 14:47

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر للسلام على سموّه بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتقبّل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، ومن أعضاء مجلس القضاء، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية. وأعرب المهنئون عن تبريكاتهم الصادقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحتفي به المسلمون في كافة أنحاء العالم، داعين العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة على صاحب السمو حاكم الشارقة بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء، وعلى الأمّتين العربية والإسلامية بالخير والبركات. حضر الاستقبال كلُّ من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ المهندس محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، وعدد من الشيوخ، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وعدد من رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية، وجموع المواطنين.

المصدر: وام
