«الأرصاد»: طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة، وظهور بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.

وبحسب بيان المركز اليومي حول حالة الطقس، تهب رياح جنوبية شرقية تتحول لاحقاً إلى شمالية غربية، وتتسم بكونها خفيفة إلى معتدلة السرعة، حيث تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل في أقصاها إلى 30 كيلومتراً في الساعة.

وتكون حالة الموج في الخليج العربي خفيفة، إذ سيحدث المد الأول في تمام الساعة 23:56، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 07:06، ويشهد بحر عُمان كذلك موجاً خفيفاً، مع تسجيل المد الأول عند الساعة 09:22 والمد الثاني في الساعة 19:55، في حين يحدث الجزر الأول في تمام الساعة 14:54 والجزر الثاني عند الساعة 02:52.