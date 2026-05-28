الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جرحى جراء عملية طعن في سويسرا

سيارة شرطة أمام محطة القطارات في وينترتور حيث وقع الهجوم
28 مايو 2026 19:58

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح عندما هاجمهم رجل سويسري بالسلاح الأبيض، اليوم الخميس، في محطة القطارات في وينترتور قرب مدينة زوريخ، قبل أن تعتقله قوات الأمن، على ما أفادت الشرطة المحلية.
ووصفت السلطات السويسرية عملية الطعن بأنها "هجوم إرهابي".
وقال ماريو فير مدير الأمن في زوريخ  في مؤتمر صحافي "أصرّ، بشكل استثنائي، على استخدام مصطلح هجوم إرهابي"، فيما لفت قائد الشرطة ماريوس فايرمان إلى أنه "يبدو من الواضح من مكان الحادث أن الدافع وراء هذا العمل يجب وضعه في إطار التطرّف والإرهاب". 
وقالت شرطة زوريخ، في بيان "جَرح رجل ثلاثة أشخاص بالسلاح الأبيض في محطة وينترتور"، مضيفة أن "الشرطة أوقفت المشتبه بتنفيذه (الهجوم) وهو سويسري عمره 31 عاما".
وأضافت الشرطة أن "الضحايا الثلاثة يحملون الجنسية السويسرية وأعمارهم 28 و43 و52 عاما. ونقلوا جميعا إلى المستشفى" بدون أن توضح مدى خطورة إصاباتهم.
وأكدت "تم اتخاذ تدابير بالتعاون مع شرطة كانتون زوريخ وشرطة بلدية وينترتور وشرطة السكك الحديد الفدرالية وجهاز الإسعاف التابع لمستشفى وينترتور وأجهزة زوريخ للحماية والإغاثة"، بدون إضافة مزيد من التفاصيل.
وتقع وينترتور، سادس أكبر مدن سويسرا، على بعد حوالى 25 كلم شمال شرق زوريخ.

أخبار ذات صلة
دبي تستقطب 3 شركات ابتكارية من جامعات عالمية
الإمارات تشارك في الدورة الـ 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف
المصدر: وكالات
سويسرا
عملية طعن
آخر الأخبار
رئيس إنتر يطالب اللاعبين بهَديته قبل اعتزاله العمل الإداري
الرياضة
رئيس إنتر يطالب اللاعبين بهَديته قبل اعتزاله العمل الإداري
اليوم 20:00
«هوندا» تقرر تعليق إنتاج الشاحنة «ريدجلاين» حتى 2028
اقتصاد
«هوندا» تعلق إنتاج الشاحنة «ريدجلاين» حتى 2028
اليوم 19:59
سيارة شرطة أمام محطة القطارات في وينترتور حيث وقع الهجوم
علوم الدار
جرحى جراء عملية طعن في سويسرا
اليوم 19:58
«أدنيك أبوظبي» يحصد 5 جوائز عالمية ضمن جوائز «إيفنتكس 2026»
اقتصاد
«أدنيك أبوظبي» يحصد 5 جوائز عالمية ضمن جوائز «إيفنتكس 2026»
اليوم 19:57
حفل الكرة الذهبية إلى لندن لتكريم ستانلي ماثيوز
الرياضة
حفل الكرة الذهبية إلى لندن لتكريم ستانلي ماثيوز
اليوم 19:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©