«الفارس الشهم 3» تواصل رسالتها الإنسانية وتحتفل بالعيد مع مرضى فلسطينيين بالعريش

28 مايو 2026 21:56

احتفلت عملية «الفارس الشهم 3» بعيد الأضحى المبارك مع المرضى الفلسطينيين في مدينة العريش المصرية. 
وشارك المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش فرحة العيد مع المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم، إلى جانب الطواقم الطبية والإدارية الإماراتية والعاملين في المستشفى وعائلاتهم، وسط أجواء سادتها البهجة والفرح. 
وتوجهت «الفارس الشهم 3» بهذه المناسبة بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود.

وأكدت مواصلة رسالتها الإنسانية والإغاثية في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، وتعزيز قيم التضامن والتكاتف الإنساني خلال أيام العيد.
وجاء الاحتفال في إطار حرص المستشفى على إدخال السرور إلى نفوس المرضى ومرافقيهم، والتخفيف من معاناتهم، ومشاركتهم فرحة العيد، خاصة في ظل الظروف الإنسانية والصحية الصعبة التي يمرون بها بعيداً عن أهلهم وديارهم.

وتضمن الحفل فقرات ترفيهية ومسابقات متنوعة وفعاليات مخصصة للأطفال، إضافة إلى توزيع الهدايا على المرضى والأطفال والمرافقين، في مشهد إنساني يعكس رسالة المستشفى التي لا تقتصر على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية فحسب، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي والمعنوي للمرضى وذويهم.
ويحرص المستشفى الإماراتي العائم، بشكل دوري، على تنظيم فعاليات اجتماعية وترفيهية تهدف إلى رفع الروح المعنوية للمرضى ودعم رحلتهم العلاجية، إلى جانب ما يقدمه من خدمات طبية وعلاجية وجراحية متكاملة للمصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة.

المصدر: وام
