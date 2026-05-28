الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك

سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
28 مايو 2026 23:12

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من كبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمزيد من الرخاء والتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

أخبار ذات صلة
حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
«الفارس الشهم 3» تواصل رسالتها الإنسانية وتحتفل بالعيد مع مرضى فلسطينيين بالعريش

حضر الاستقبال الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر
تهاني
عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى
آخر الأخبار
شباب الأهلي والنصر إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة
الرياضة
شباب الأهلي والنصر إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة
29 مايو 2026
10 متأهلين من الإمارات إلى مونديال أميركا للقوى
الرياضة
10 متأهلين من الإمارات إلى مونديال أميركا للقوى
29 مايو 2026
عبدالله بن زايد يعزي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا في ضحايا اصطدام حافلة مدرسية وقطار
علوم الدار
عبدالله بن زايد يعزي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا في ضحايا اصطدام حافلة مدرسية وقطار
اليوم 23:46
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
علوم الدار
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 23:12
هدف إيزاك يكلف ليفربول 36.25 مليون يورو!
الرياضة
هدف إيزاك يكلف ليفربول 36.25 مليون يورو!
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©