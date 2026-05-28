طحنون بن زايد يستقبل جوش غوتهايمر عضو مجلس النواب الأميركي

استقبل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، النائب جوش غوتهايمر، عضو مجلس النواب الأميركي.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «استقبلت اليوم النائب جوش غوتهايمر، عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية نيوجيرسي، حيث استعرضنا العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «كما ناقشنا القضايا الإقليمية والدولية، وأكدنا حرص البلدين الصديقين على تعميق الشراكة الاستراتيجية بما يدعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم».

استقبلت اليوم النائب جوش غوتهايمر، عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي، حيث استعرضنا العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقشنا القضايا الإقليمية… pic.twitter.com/xqicry5ngJ — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) May 28, 2026