الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إيقاعات الشارقة وفنونها الشعبية تفتح أمام البولنديين نافذة على التراث الإماراتي

29 مايو 2026 16:02

على إيقاع الطبول والأهازيج الشعبية الإماراتية، تجمّع زوّار معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 حول "فرقة الشارقة الوطنية"، التي حملت إلى العاصمة البولندية جانباً حيّاً من الفنون التراثية الإماراتية، ضمن مشاركة إمارة الشارقة ضيف شرف الدورة الجديدة من المعرض.

فمن أمام جناح الشارقة، وفي الساحات المفتوحة المحيطة بالمعرض، تحولت العروض التراثية إلى مساحة جذب وتفاعل للجمهور البولندي وزوّار المعرض، الذين احتشدوا لمتابعة الإيقاعات الجماعية والرقصات الشعبية والأداءات التراثية التي عكست ملامح من البيئة الساحلية والجبلية والصحراوية في دولة الإمارات.

وحمل كثير من الزوار هواتفهم وكاميراتهم لتوثيق العروض، فيما اقترب آخرون من أعضاء الفرقة لطرح الأسئلة حول الآلات الموسيقية والأهازيج والملابس التقليدية، في مشهد بدا فيه التراث الإماراتي وكأنه يغادر حدود العرض الفني إلى مساحة حوار حي مع الجمهور.

وقدّم "معهد الشارقة للتراث"، من خلال هذه العروض، صورة بصرية وسمعية للهوية الثقافية الإماراتية، حيث ظهر المؤدون بالأزياء الوطنية البيضاء، ترافقهم الإيقاعات الشعبية والحركات الجماعية المتناغمة التي ارتبطت بالمجالس والاحتفالات والمناسبات الشعبية في دولة الإمارات.

