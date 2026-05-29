استفاد منه أكثر من نصف مليون شخص.. "الهلال" تنفذ مشروع الأضاحي في 45 دولة

استفاد 50 ألف شخص داخل الدولة من مشروع الأضاحي وكسوة العيد الذي نفذته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، كما استفاد من المشروع أكثر من 500 ألف شخص في 45 دولة حول العالم.

وحرصت الهيئة على إيصال الأضاحي إلى مستحقيها في جميع إمارات الدولة بكل سهولة ويسر، حيث تم توصيل لحوم الأضاحي إلى المستفيدين في مواقعهم عبر فرق الهلال الأحمر التطوعية التي واصلت عملها خلال أيام العيد المباركة، لتيسير عملية حصولهم على مستحقاتهم من لحوم الأضاحي.

وقالت الهيئة إن استراتيجيتها فيما يخص مشروع الأضاحي، هدفت إلى زيادة عدد المستفيدين داخل الدولة هذا العام حيث تم توفير 5 آلاف أضحية، استفاد منها 50 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

وحول تنفيذ مشروع الأضاحي خارج الدولة، أوضحت هيئة الهلال الأحمر أن المشروع جاء هذا العام في ظروف إنسانية صعبة نتيجة للضائقة الاقتصادية، التي تعيشها الكثير من الشعوب إلى جانب حدة الأزمات والكوارث، وندرة الغذاء وارتفاع أسعاره، لذلك حرصت على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي خارج الدولة، ليشمل أكثر من 500 الف مستفيد حول العالم، لافتة إلى أنها عملت بالتنسيق مع شركائها في الخارج لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.

وأشادت هيئة الهلال الأحمر بدعم المحسنين والخيرين لحملة الأضاحي، وتجاوبهم مع فعالياتها التي انطلقت على مستوى الدولة قبل وقت كاف من حلول عيد الأضحى المبارك، ما ساهم في توسيع مظلة الداعمين والمانحين والمساندين للحملة.