برعاية قرينة الحاكم.. جمعية أم المؤمنين بعجمان تنظّم احتفالية لإسعاد الأيتام في العيد

عجمان (وام)

تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة جمعية أم المؤمنين، نظّمت الجمعية احتفالية خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، استهدفت إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال الأيتام.

أقيمت الاحتفالية، التي سادتها أجواء من المحبة والبهجة تركت أثراً إيجابياً في نفوس الأيتام، بمقر الجمعية في عجمان، ضمن جهودها المجتمعية الرامية إلى تعزيز قيم التكافل الإنساني ورسم البسمة على وجوههم.

تخللت الاحتفالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات المتنوعة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الأطفال، إلى جانب توزيع هدايا وألعاب العيد، ما أضفى أجواء احتفالية مميزة بهذه المناسبة المباركة.

وأكدت الجمعية أن هذه الفعاليات تجسّد رسالتها الإنسانية، والتزامها المجتمعي الهادف إلى تعزيز جودة حياة الأيتام ودمجهم في المجتمع، وانطلاقاً من نهج الإمارات في ترسيخ قيم العطاء والعمل الإنساني المستدام.