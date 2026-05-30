"الفارس الشهم 3" تستقبل محافظ شمال سيناء والشركاء الاستراتيجيين بمناسبة عيد الأضحى

استقبل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وعدداً من الشركاء الاستراتيجيين من جمهورية مصر العربية، في لقاء أخوي أقيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقديراً لدورهم في دعم جهود العملية وتسهيل أعمالها الإنسانية.

وتبادل فريق العملية مع الضيوف من الجانب المصري التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، وسط أجواء سادتها مشاعر الأخوة والتقدير، بما يعكس روح التعاون الوثيق بين الجانبين الإماراتي والمصري في خدمة العمل الإنساني ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

واحتفى طاقم عملية "الفارس الشهم 3" بالشركاء الاستراتيجيين من الجهات المصرية، الذين كان لهم دور بارز في إنجاح الجهود الميدانية وتيسير أعمال العملية في العريش، من خلال التعاون المستمر وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان استدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وخلال اللقاء، استمع محافظ شمال سيناء والشركاء الاستراتيجيون إلى عرض تفصيلي حول عملية "الفارس الشهم 3"، تضمّن أبرز جهودها الإنسانية في العريش، وآليات استقبال المساعدات وفرزها وتخزينها وتجهيزها، تمهيداً لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب التعرف على طبيعة المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية التي تقدمها دولة الإمارات ضمن العملية.

وشارك مدير المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش، مع اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، في استقبال جموع الأهالي والمشايخ والعواقل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية، الذين توافدوا إلى ديوان عام المحافظة بمدينة العريش لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويجسد هذا اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والدور المحوري للتعاون المشترك بين الجانبين في تسهيل وتيسير أعمال عملية "الفارس الشهم 3"، بما يضمن استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين بكفاءة وتنظيم، وفي إطار من التنسيق الميداني المتكامل.

وتواصل دولة الإمارات، من خلال عملية "الفارس الشهم 3"، تنفيذ جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، عبر تسيير المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية، وتنفيذ المبادرات والمشاريع الإنسانية التي تجسد نهج الإمارات الراسخ في العطاء، وحرصها الدائم على الوقوف إلى جانب الأشقاء في المجالات المختلفة.

