السبت 30 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الخارجية" تنصح مواطني الدولة بعدم السفر إلى 3 دول أفريقية

شعار وزارة الخارجية
30 مايو 2026 15:15

نصحت وزارة الخارجية مواطني الدولة بعدم السفر إلا للضرورة إلى كل من أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية جنوب السودان في ضوء التطورات الصحية المتعلقة بفيروس إيبولا (EVD) التي تشهدها هذه الدول بهذا الشأن.

أخبار ذات صلة
⁠ارتفاع حالات ⁠الاشتباه بـ"إيبولا" ⁠⁠في الكونغو الديموقراطية إلى 1028
223 وفاة بـ«إيبولا» في الكونغو الديمقراطية

وفي إطار حرص دولة الإمارات على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، أكدت وزارة الخارجية أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وأهابت بالمواطنين المتواجدين في هذه الدول توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة الصادرة عن السلطات في أوغندا والكونغو الديموقراطية وجنوب السودان، بالإضافة إلى التسجيل في خدمة "تواجدي"، والتواصل مع الوزارة في حالات الطوارئ عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج: +97180024

المصدر: وام
فيروس إيبولا
وزارة الخارجية
المواطنين
الكونغو الديمقراطية
آخر الأخبار
رئيس وزراء مالطا وزعيم حزب العمال روبرت أبيلا وزوجته يلوحان لمؤيديهما خلال تجمع انتخابي في العاصمة فاليتا
الأخبار العالمية
انطلاق عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية بمالطا
اليوم 15:30
بذهبيتي عبد القدوس ومريم كريم.. الإمارات ترفع الرصيد في «آسيوية القوى» إلى 5 ميداليات
الرياضة
بذهبيتي عبد القدوس ومريم كريم.. الإمارات ترفع الرصيد في «آسيوية القوى» إلى 5 ميداليات
اليوم 15:17
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
"الخارجية" تنصح مواطني الدولة بعدم السفر إلى 3 دول أفريقية
اليوم 15:15
حتا يحتفل مع جماهيره بثنائية «درع الأولى» وبطاقة الصعود
الرياضة
حتا يحتفل مع جماهيره بثنائية «درع الأولى» وبطاقة الصعود
اليوم 15:15
حكام الإمارات يعزون أمير قطر في وفاة عبدالله بن حمد العطية
علوم الدار
حكام الإمارات يعزون أمير قطر في وفاة عبدالله بن حمد العطية
اليوم 14:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©