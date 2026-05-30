"الخارجية" تنصح مواطني الدولة بعدم السفر إلى 3 دول أفريقية

نصحت وزارة الخارجية مواطني الدولة بعدم السفر إلا للضرورة إلى كل من أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية جنوب السودان في ضوء التطورات الصحية المتعلقة بفيروس إيبولا (EVD) التي تشهدها هذه الدول بهذا الشأن.

وفي إطار حرص دولة الإمارات على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، أكدت وزارة الخارجية أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وأهابت بالمواطنين المتواجدين في هذه الدول توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة الصادرة عن السلطات في أوغندا والكونغو الديموقراطية وجنوب السودان، بالإضافة إلى التسجيل في خدمة "تواجدي"، والتواصل مع الوزارة في حالات الطوارئ عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج: +97180024