وفد من "الصحة العالمية" يطلع على جهود المستشفى الميداني الإماراتي في رفح ويشيد بالدعم الطبي لغزة

جانب من زيارة وفد منظمة الصحة العالمية
30 مايو 2026 16:33

استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وفداً من منظمة الصحة العالمية والذي اطلع على الجهود الإنسانية والطبية التي تقدمها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي في غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

ضم وفد منظمة الصحة العالمية كلاً من لوكا بيغوتزي، مسؤول فريق الطوارئ الصحية بالإنابة في منظمة الصحة العالمية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وروي كوسيكو، المسؤول الفني لفرق الطوارئ الطبية في المقر الرئيسي للمنظمة، إضافة إلى هبة النجار، منسقة فرق الطوارئ الطبية في منظمة الصحة العالمية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

كان في استقبال الوفد السيد علي الشحي، رئيس البعثة الإماراتية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، ومدير المستشفى الميداني الإماراتي والذي رحب بالوفد وقدم شرحاً مفصلاً حول الخدمات الطبية والعلاجية التي يوفرها المستشفى للمرضى والجرحى في قطاع غزة، إضافة إلى طبيعة الدعم والمساعدات الطبية التي تقدمها عملية "الفارس الشهم 3" لمستشفيات القطاع في ظل الأوضاع الكارثية ونقص الإمكانات الطبية.

واطلع وفد منظمة الصحة العالمية خلال الجولة على أقسام المستشفى المختلفة، والخدمات العلاجية والجراحية والتخصصية المقدمة للمرضى، إلى جانب الجهود التي يبذلها الطاقم الطبي الإماراتي للتخفيف من معاناة الأهالي وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

وأشاد الوفد بالجهود الإنسانية والطبية التي تبذلها دولة الإمارات في دعم القطاع الصحي الفلسطيني وثمن الدور الكبير الذي يقوم به المستشفى الميداني الإماراتي في تقديم الخدمات العلاجية للمصابين والمرضى في قطاع غزة.

من جانبه، أكد السيد علي الشحي استمرار دولة الإمارات في تقديم الدعم والإسناد للقطاع الصحي في غزة، ومواصلة الجهود الإنسانية لتلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين.

يُذكر أن المستشفى الميداني الإماراتي في رفح، إلى جانب مركز الرعاية الصحي الإماراتي في مواصي خانيونس، قدّما الرعاية الصحية لما يقارب 97 ألفاً من مرضى قطاع غزة منذ افتتاحهما، ضمن الجهود الإنسانية والطبية المستمرة لدعم الأهالي في القطاع.

المصدر: وام
