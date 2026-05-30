الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الروح الإيجابية» تعزّز الوعي الأمني بين العمال في جبل علي

عمال مشاركون في الفعاليات (من المصدر)
31 مايو 2026 01:43

دبي (الاتحاد) 

تحت مظلة وزارة الداخلية، نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بمجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة جبل علي، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، محاضرات توعية لقرابة 3000 عامل، في الجوانب الأمنية والمجتمعية والمرورية، وذلك في المناطق العمالية بجبل علي.
وتأتي هذه المحاضرات في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز الوعي الأمني، وترسيخ الثقافة المجتمعية لدى فئة العمال، وتكريس مفاهيم السلامة والوقاية، بما يسهم في بناء بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويعزّز جودة الحياة والتعايش الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع. وتضمّنت المحاضرات رسائل توعية بشأن الالتزام بالقوانين المرورية والسلامة العامة، والتوعية بحقوق الإنسان، وقنوات التواصل، وتسليط الضوء على خدمة «التواصل مع الضحية» من الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

أنشطة
استمتع العمال على هامش المحاضرات، بأنشطة وألعاب رياضية، وفعاليات مجتمعية متنوعة، هدفت إلى إدخال البهجة إلى نفوسهم، وتعزيز التواصل الإيجابي، وترسيخ قيم السعادة والتلاحم المجتمعي.

أخبار ذات صلة
خبراء يستشرفون «مستقبل المدن الذكية وإنترنت الأشياء» في دبي
شرطة دبي تبحث مع شركات التوصيل تعزيز السلامة المرورية
مجلس الروح الإيجابية
وزارة الداخلية
دبي
شرطة دبي
شرطة جبل علي
آخر الأخبار
وزير الدفاع الأميركي يتحدث خلال جلسة عامة لقمة حوار شانجريلا في سنغافورة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تهدد إيران بالعودة إلى استئناف الحرب
31 مايو 2026
طفل فلسطيني داخل خيام مهترئة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» لـ «الاتحاد»: أهالي غزة يواجهون صيفاً قاسياً في خيام متهالكة
31 مايو 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هيئات دولية تحذّر من نقص حاد بالوقود إذا بقي «هرمز» مغلقاً
31 مايو 2026
تصاعد الدخان من جنوب لبنان عقب غارات إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: نواجه تصعيداً إسرائيلياً خطيراً وغير مسبوق
31 مايو 2026
رجال الإنقاذ في موقع مبنى سكني تعرض لغارة جوية روسية بطائرة مسيرة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف الليلي
31 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©