«الروح الإيجابية» تعزّز الوعي الأمني بين العمال في جبل علي

دبي (الاتحاد)



تحت مظلة وزارة الداخلية، نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بمجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة جبل علي، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، محاضرات توعية لقرابة 3000 عامل، في الجوانب الأمنية والمجتمعية والمرورية، وذلك في المناطق العمالية بجبل علي.

وتأتي هذه المحاضرات في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز الوعي الأمني، وترسيخ الثقافة المجتمعية لدى فئة العمال، وتكريس مفاهيم السلامة والوقاية، بما يسهم في بناء بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويعزّز جودة الحياة والتعايش الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع. وتضمّنت المحاضرات رسائل توعية بشأن الالتزام بالقوانين المرورية والسلامة العامة، والتوعية بحقوق الإنسان، وقنوات التواصل، وتسليط الضوء على خدمة «التواصل مع الضحية» من الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.



أنشطة

استمتع العمال على هامش المحاضرات، بأنشطة وألعاب رياضية، وفعاليات مجتمعية متنوعة، هدفت إلى إدخال البهجة إلى نفوسهم، وتعزيز التواصل الإيجابي، وترسيخ قيم السعادة والتلاحم المجتمعي.