شرطة دبي تضبط عصابة سرقت عودا فاخرا قيمته 12 مليون درهم

30 مايو 2026 20:57

ضبطت شرطة دبي، في وقت قياسي، عصابة نفذت عملية سرقة لعود فاخر بلغت قيمته 12 مليون درهم.
وكتبت شرطة دبي، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "في أقل من 12 ساعة.. تمكنت شرطة دبي من القبض على عصابة من 8 أشخاص، بينهم سيدة انتحلت شخصية أميرة، بعد أن نفذوا عملية سرقة لعود فاخر بلغت قيمته 12 مليون درهم".
وقالت الشرطة إن اثنين من أفراد العصابة توجهوا إلى محل لبيع العود وأوهما التاجر بأن أميرة ترغب في شراء عود فاخر. بعد أيام، وفر التاجر الكمية وتواصل مع فردي العصابة وطلب لقاء الأميرة المزعومة ليعرض عليها العود الثمين.
طلب أفراد العصابة من التاجر أن ينتظر حتى تتم إعادة العود إلى حقائبه الأصلية. عندها، وضعوا أخشابا عادية في حقائب التاجر بدلا من العود الفاخر وسلموها له.
قدم التاجر بلاغا إلى شرطة دبي. وبعد 12 ساعة، ألقت الشرطة القبض على أربعة من أفراد العصابة واستردت العود الثمين، وأصدرت نشرة حمراء بحق أفراد العصابة الأربعة الآخرين ومن بينهم الأميرة المزعومة بعد التعرف على هويتها. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
