علوم الدار

"كهرباء ومياه دبي" تدشّن 1994 محطة توزيع جديدة خلال 2025

كهرباء ومياه دبي تدشّن 1994 محطة توزيع جديدة خلال 2025
31 مايو 2026 11:30

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أنها دشّنت 1994 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت جديدة خلال عام 2025، مقارنةً بـ 1530 محطة خلال عام 2024، بزيادة بلغت أكثر من 30%.

 

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إنها تواصل تطوير وتوسعة البنية التحتية لشبكات التوزيع وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في دبي، ويدعم النمو الاقتصادي والعمراني المتسارع في الإمارة، ويلبي توقعات الطلب حتى عام 2030، ويعزز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن في العالم للعيش والعمل والاستثمار.

 

من جانبه، أوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن العمل في محطات التوزيع جهد 11 كيلوفولت والمهام المرتبطة بها خلال 2025 تضمن أكثر من 1.45 مليون ساعة عمل، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) بلغ 47 ألفا و60 محطة بنهاية عام 2025.

 

المصدر: وام
5.3 مليار درهم إيرادات "طرق دبي" عبر القنوات الرقمية في 2025
إنريكي وزيدان.. هنالك 10 مفارقات في «الإنجاز الأوروبي»
"أمازون" تطلق 29 قمراً اصطناعياً جديداً للإنترنت الفضائي
سان جيرمان يتفوّق على ميلان وبرشلونة واليونايتد في «الشامبيونزليج»
عفواً.. إنه «زمن العرب» في الكرة الأوروبية
