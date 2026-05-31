5.3 مليار درهم إيرادات "طرق دبي" عبر القنوات الرقمية في 2025

سجّلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إيرادات بلغت 5 مليارات و300 مليون درهم عبر قنواتها الرقمية خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 20.6% مقارنة بعام 2024، في تأكيد لتسارع تبنّي الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة منظومتها؛ إذ بلغ إجمالي عدد المعاملات المُنجزة عبر القنوات الرقمية أكثر من 628 مليون معاملة، بنسبة نمو بلغت 13%.

وتقدم الهيئة للمتعاملين 105 خدمات رقمية، عبر 6 قنوات متنوعة، بما يُظهر التحول المتنامي نحو القنوات الرقمية خياراً أولَ لإنجاز الخدمات؛ حيث بلغت نسبة تبنّي الخدمات على القنوات الرقمية 96%، وبلغ متوسط مؤشر سعادة المتعاملين 98%.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن النتائج التي حققتها الهيئة في القنوات الرقمية، تُظهر نضجاً مؤسسياً متقدماً في تبنّي التحول الرقمي، وانتقال الهيئة من مرحلة رقمنة الخدمات إلى تصميم منظومة رقمية متكاملة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهات دبي نحو الريادة العالمية في المدن الذكية، مؤكداً أن هذا التحول هو ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز تنافسيتها العالمية لتكون دبي المدينة الأذكى عالمياً.

وقال إن التحول نحو القنوات الرقمية يمثّل ركيزة أساسية في تطوير منظومة التنقّل والخدمات المرتبطة بها، وإن الهيئة تحرص على تقديم خدمات استباقية وسلسة تلبّي تطلّعات المتعاملين وتوفر خدمة متكاملة قائمة على الابتكار والتكامل بين الجهات الحكومية، بما يعزز جودة الحياة للمتعاملين، مؤكداً أن التركيز في المرحلة المقبلة، يشمل التوسّع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تصميم وتقديم الخدمات وتعزيز التكامل مع المنصات الرقمية الحكومية بما يسهم في بناء منظومة رقمية متقدمة تدعم النمو المستدام وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة في قطاع النقل.

وحققت الهيئة، نسبة 94% في مؤشر النضج الرقمي، وحصلت على "المستوى الخامس"، وهو الأعلى على مستوى حكومة دبي عام 2025، وتصدرت ضمن أفضل أربع جهات حكومية، كما سجّلت 83% في محور تجارب المتعاملين الرقمية، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 100% في تقييم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم.

وفي إطار تطوير الخدمات عبر التطبيقات الذكية، حققت الهيئة نسبة فاقت 25% في استخدام المتعاملين لخدماتها عبر التطبيقات الذكية، بنسبة زيادة 40% مقارنة بعام 2024، كما جرى إطلاق 18 خدمة جديدة عبر تطبيقها الذكي، صُممت استجابة لمتطلبات المتعاملين والتوجهات الحكومية، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين للتطبيق أكثر من 1.2 مليون مستخدم خلال عام 2025.

وشهد تطبيق "سهيل" إطلاق مجموعة من الخدمات الخاصة بمنظومة التحصيل الآلي، شملت خدمات بطاقة "نول"، إلى جانب إطلاق خصائص وتحسينات جديدة عززت رحلة التنقّل المتكاملة، ورسّخت مفهوم القنوات الرقمية المشتركة، بما يدعم توجُّه الهيئة نحو توفير خدمة تنقّل موحّدة وسلسة؛ إذ أسهم هذا التطوير في ارتفاع عدد الزيارات السنوية للتطبيق إلى 68 مليون زيارة، بزيادة 144% مقارنة بعام 2024، كما ارتفع الطلب على خدمة الاستعلام وتخطيط الرحلات إلى 48 مليون طلب، بنسبة نمو بلغت 48%.

وتقدم الهيئة 103 خدمات عبر موقعها الإلكتروني، بلغ حجم المعاملات المُنجزة من خلالها 11 مليون معاملة، كما بلغ مؤشر السعادة 96%، فيما أطلقت أربع منصات رقمية جديدة على الموقع شملت مسابقة مهرجان أفلام السلامة المرورية، وجائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات، وبرنامج الابتعاث الأكاديمي، وجائزة دبي للنقل المستدام، إلى جانب إضافة ثلاث خدمات جديدة هي دفع مخالفات اللوحات الإعلانية، والتظلّم على المخالفات، وخدمة التصريح المؤقت لنقل الركاب "ناقل"، إلى جانب إدراج خاصية البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وشهدت خدمات الهيئة الرقمية عبر المتحدث الآلي "محبوب"، تطوّراً ملحوظاً، شمل إضافة وتحسين 15 خدمة رقمية، ضمن المرحلة الثالثة من تنفيذ خطة خدمات 360، ليصل إجمالي عدد الخدمات التفاعلية إلى 32 خدمة، وهو ما أسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الرقمية، ورفع جودة رحلة المتعاملين، وارتفاع الإيرادات المحصلة بنسبة 8.1%.

وشهدت الأكشاك الذكية، التي تقدم 24 خدمة متنوعة تشمل خدمات السائقين والمركبات و"نول"، إقبالاً متزايداً، حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 17.3% مقارنة بعام 2024، مسجّلة أكثر من مليون معاملة، إلى جانب ارتفاع الإيرادات، بما يزيد على 425 مليون درهم، محققة نمواً فاق 11% مقارنة بالعام الماضي، في حين تم إطلاق أربعة أكشاك تفاعلية جديدة في مراكز إسعاد المتعاملين.

وتقدم قناة "واتساب" 16 خدمة، وشهدت نمواً ملحوظاً في إيرادات حجز تذاكر المواقف لتصل إلى أكثر من 21.7 مليون درهم، كما جرى إطلاق خدمة "مدينتي"، عبر "محبوب" واتساب، باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يعزز التحول نحو الخدمات الاستباقية الذكية.

وواصلت الهيئة تنفيذ مستهدفات "سياسة خدمات 360"، من خلال إطلاق وتحسين 48 خدمة رقمية من أصل 74 خدمة على القنوات الرقمية، بما يعزز تكامل الخدمات وتبسيط رحلة المتعامل، كما وسّعت نطاق خدماتها عبر القنوات الرقمية المشتركة، حيث أضافت 14 خدمة على تطبيق "سهيل"، ضمن قناة "التنقل في دبي"، إلى جانب تطوير 23 خدمة على منصة "دبي الآن"، و21 خدمة على منصة "استثمر في دبي"، وتوفير 10 خدمات عبر منصة "زوروا دبي" وإدراج خدمات الهيئة ضمن منصة "البناء في دبي"، بما يدعم توجّه "حكومة واحدة مترابطة"، ويعزز رحلة المتعاملين عبر مختلف القنوات الرقمية المشتركة.

وواصلت الهيئة ترسيخ حضورها وتميزها العالمي، بحصولها على جائزتين من جوائز تكنولوجيا الأعمال العالمية (Global Business Tech Awards)، حيث فاز تطبيقها بجائزة (أفضل تطبيق في القطاع الحكومي)، وفاز تطبيق "سهيل"، بجائزة أفضل تقنية للتطبيقات للعام.