الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
سفير الإمارات يقدّم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر

31 مايو 2026 16:33

قدم سعيد عبدالله القمزي نسخة من أوراق اعتماده سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة إلى سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الدوحة.

ورحب المريخي بالقمزي معرباً عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح خلال أداء مهام عمله، والارتقاء بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

 

من جانبه، أعرب القمزي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة، مؤكداً حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية، والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

المصدر: وام
