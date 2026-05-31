الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً مثيرة الغبار غداً

أبوظبي
31 مايو 2026 17:50

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط وقد يضطرب أحياناً غرباً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:44 والمد الثاني عند الساعة 01:14، والجزر الأول عند الساعة 08:16 والجزر الثاني عند الساعة 18:56. في بحر عمان يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:58 والمد الثاني عند الساعة 21:33، والجزر الأول عند الساعة 16:38 والجزر الثاني عند الساعة 04:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة                    الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                       39 27 75 30

دبي                            38 28 65 35

الشارقة                        40 27 70 25

عجمان                         37 29 70 30

أم القيوين                       38 26 65 30

أخبار ذات صلة
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

رأس الخيمة                    40 27 70 25

الفجيرة                          39 30 70 20

العـين                            42 28 45 15

ليوا                               43 26 75 10

الرويس                          38 28 70 15

السلع                             40 29 65 20

دلـمـا                              36 29 80 40

طنب الكبرى / الصغرى      35 30 85 45

أبو موسى                        35 31 85 45.

المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
الأخبار العالمية
الكولومبيون يصوتون لاختيار رئيس جديد
اليوم 18:05
طموحات كبيرة لخيول الإمارات في رويال آسكوت (الاتحاد)
الرياضة
«دبي فيوتشر» يطارد كأس الذهب في رويال آسكوت
اليوم 18:00
أبوظبي
علوم الدار
رياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً مثيرة الغبار غداً
اليوم 17:50
علماء يدرّبون خلايا عصبية مستزرعة على لعبة فيديو
الترفيه
علماء يدرّبون خلايا عصبية مستزرعة على لعبة فيديو
اليوم 17:19
حرائق جراء قصف منشآت للطاقة في روسيا
الأخبار العالمية
حرائق جراء قصف أوكراني على منشآت للطاقة في روسيا
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©