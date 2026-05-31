«تريندز» يدشّن تحولاً شاملاً بهوية متجدّدة تعزِّز حضوره إقليمياً ودولياً

أبوظبي (الاتحاد)



في خطوة تعكس تحوّلاً نوعياً شاملاً، أعلن «تريندز للبحوث والاستشارات» انتقاله رسمياً إلى «مجموعة تريندز»، في خطوة تؤسِّس لمرحلة جديدة من العمل المعرفي المتكامل، وتعزّز حضوره إقليمياً ودولياً، ضمن منظومة متقدمة تجمع بين البحث العلمي، والتحليل الاستشرافي، والرصد، والتوجه العالمي، والتدريب. جاء هذا التحول بعد رحلة حافلة بالنمو وتوسُّع مجالات العمل، حيث أصبح من الضروري إيجاد إطار أوسع يستوعب هذا التطور المتسارع. ويعكس الانتقال إلى «مجموعة تريندز» حرص الإدارة على صهر هذه الجهود ضمن كيان متكامل أكثر انسجاماً ومرونة، مع التوجه لافتتاح فروع ومكاتب في عواصم عالمية عدة، بما يعزّز القدرة على الحضور المعرفي العالمي.



منظومة معرفية متكاملة

تتكون «مجموعة تريندز» من خمس شركات رئيسية تعمل في إطار تكاملي يعزّز كفاءة الأداء وتنوّع المخرجات، هي: «تريندز للبحوث والاستشارات»، و«تريندز جلوبال»، و«باروميتر تريندز»، و«مرصد تريندز لدراسة الظواهر الاجتماعية»، و«معهد تريندز للتدريب».

ويعكس الهيكل الجديد توجّهاً استراتيجياً نحو بناء منظومة معرفية متعددة التخصصات، قادرة على إنتاج المعرفة وتحليلها ونقلها وتوظيفها في دعم السياسات وصناعة القرار.



رؤية مستقبلية

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تريندز، أن انتقال «تريندز» إلى «مجموعة» يمثّل تحولاً استراتيجياً عميقاً، وتعبيراً عن نضج التجربة والقدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الجديدة، من خلال نموذج تكاملي يجمع بين البحث العلمي، والتدريب، والرصد، والعالمية.

وأوضح أن هذا التحول جاء في إطار رؤية مؤسّسية طموحة ترتكز على الابتكار المعرفي، والتجديد المؤسسي، والاستدامة، مع التركيز على تمكين الكفاءات الشابة والاستثمار في رأس المال البشري.

وأضاف: «تسعى المجموعة إلى ترسيخ مكانتها منصة عالمية لإنتاج المعرفة الرصينة، والمساهمة في صياغة المعرفة والفكر، عبر توظيف أحدث المناهج البحثية والتقنيات المتقدمة».



تطوير

وذكر ناصر محمد آل علي، المدير التنفيذي لمجموعة تريندز، أن التحول إلى مجموعة متكاملة يتطلب نموذجاً إدارياً حديثاً يقوم على الحوكمة المؤسسية والكفاءة التشغيلية والاستدامة، مؤكداً العمل على تطوير منظومة إدارية مرنة قادرة على مواكبة التوسع المتسارع للمجموعة وتعزيز التكامل بين شركاتها المختلفة.



تكامل يعزِّز الكفاءة

بدوره، أكد عبد الهادي الحمادي، مدير عام «مكتب رئيس مجموعة تريندز»، أن هذا التحول يمثّل نقلة نوعية في دعم العمل المؤسسي، مشيراً إلى أن مكتب رئيس المجموعة يضطلع بدور محوري في تنسيق الجهود الاستراتيجية وضمان تكامل الأداء بين مختلف الشركات، بما يرسّخ أعلى معايير الحوكمة.



البحث العلمي

وقال محمد سالم السالمي، مدير عام «تريندز للبحوث والاستشارات»، إن تحوّل تريندز من مركز إلى مجموعة يمثّل نقطة انطلاق للبحث العلمي المتقدم الذي يسهم في صياغة الحلول ودعم السياسات، مؤكداً أن «تريندز للبحوث والاستشارات» سيعمل على توسيع نطاق الدراسات الاستراتيجية وتعزيز الشراكات مع مراكز الفكر العالمية.



رؤية عالمية

من جهته، أوضح عوض محمد البريكي، مدير عام «تريندز جلوبال»، أن الانتقال يعكس رؤية واضحة لتعزيز الحضور الدولي عبر شبكة المكاتب العالمية، لتكون المجموعة جسراً للتواصل المعرفي بين الثقافات المختلفة.



الاستشراف والتحليل

أكد فهد عيسى المهري، مدير عام «باروميتر تريندز»، أن التحول يتيح تطوير أدوات متقدمة لتحليل الاتجاهات العالمية بالاعتماد على استطلاعات الرأي العام والبيانات الضخمة، مما يوفر قراءات دقيقة للتحولات الفكرية والسياسية. وأضاف المهري أن منظومة العمل في «باروميتر تريندز» لا تقتصر على رصد المؤشرات العامة، بل تمتد لتشمل تصميم استبيانات متخصصة تستهدف شرائح متنوعة، مما يُغني قاعدة البيانات بمعطيات نوعية ودقيقة. وتُكمل هذه الاستبيانات منظومةً متكاملة من الاستشارات الاستراتيجية المقدمة للمؤسسات الحكومية والخاصة، إذ يجري توظيف نتائج التحليل المبني على البيانات الضخمة في صياغة توصيات قابلة للتطبيق. وأوضح المهري أن الجمع بين الاستبيانات الميدانية والنمذجة التحليلية المتقدمة يُمكّن من استشراف التحولات قبل وقوعها، لا مجرد توثيقها بعد حدوثها، مما يجعل من المنصة أداة استباقية في خدمة صانعي السياسات والمهتمين.



بناء القدرات والتدريب

أشارت ريم محسن الكندي، مدير «معهد تريندز للتدريب»، إلى أن انتقال المعهد إلى «مجموعة تريندز» يفتح آفاقاً أوسع لتطوير منظومة تدريبية متكاملة تستجيب لمتطلبات المستقبل، مؤكدة أن المعهد، عبر المجموعة، سيوفر فرصة لإعادة تعريف دور التدريب بوصفه ركيزة أساسية في بناء القدرات البشرية وصناعة المعرفة.

وأوضحت أن المعهد يركّز على تقديم برامج نوعية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتسهم في صقل مهارات الباحثين والمهنيين وتمكينهم من مواكبة التحولات المتسارعة في مختلف المجالات، بما في ذلك البحث العلمي، والذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن الهدف يتمثّل في إعداد كوادر بحثية وشبابية مؤهّلة وفق أفضل المعايير العالمية.



الرصد الذكي

شدّد سلطان ماجد العلي، مدير عام «مرصد تريندز لدراسة الظواهر الاجتماعية»، على أهمية دراسة الظواهر الاجتماعية وتحليل التحولات التي تشهدها المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، باعتبارها مدخلاً أساسياً لفهم التحديات والفرص المستقبلية.



متحدثات بلغات عالمية

في خطوة تعزِّز التواصل المؤسسي، أعلنت مجموعة تريندز تعيين متحدثات رسميات للتواصل مع وسائل الإعلام، وهنّ: نورة عبدالله الشامسي: متحدثة باللغة العربية، واليازية جاسم الحوسني: متحدثة باللغة الإنجليزية، وشيخة عبيد النعيمي: متحدثة باللغة الفرنسية.