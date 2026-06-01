"حكماء المسلمين" يدين بشدة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى

أدان مجلس حكماء المسلمين، بشدة، اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقيام عدد منهم برفع علم الاحتلال داخل باحاته.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم، رفضه القاطع لمثل هذه الانتهاكات الاستفزازية المتطرفة وكافة التحركات والمحاولات التي تستهدف تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم.

ودعا مجلس حكماء المسلمين، المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه المقدسات الإسلامية واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف الاعتداءات المتكررة بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، محذرًا من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات الممنهجة على حالة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جدد دعوته إلى ضرورة العمل بشكل عاجل من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.