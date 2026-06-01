الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
أنور قرقاش: ندين استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة

1 يونيو 2026 15:18

أدان معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة.
وقال معالي أنور قرقاش، عبر منصة «إكس»: "ندين استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة جهوداً دقيقة لإخراجها من دوامة الحروب والأزمات، لا يعكس هذا التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي إلا نهجاً مرفوضاً يقوّض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار".
وأضاف معاليه:"نقف مع الكويت الشقيقة قلباً وقالباً، ونؤكد أن أمنها من أمننا، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديداً مباشراً للمنطقة واستقرارها".

الإمارات تتضامن مع جمهورية كوريا وتعزي في ضحايا انفجار مصنع بمدينة دايجون
