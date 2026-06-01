«إسلامية دبي» تُثري الوعي المجتمعي بدروس المساجد

دبي (الاتحاد)



حرصاً على تعزيز الوعي الديني الرصين، وتعميق الارتباط بالهوية الوطنية والقيم الإنسانية النبيلة، تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تنظيم سلسلة «دروس مساجد إمارة دبي» خلال شهر يونيو، ضمن جهودها المستمرة في ترسيخ الوعي الديني الوسطي، وتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في المجتمع، بما ينسجم مع خططها الاستراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً ووعياً واستقراراً. وتتناول الدروس عدداً من المحاور الإيمانية والتربوية التي تسهم في ترسيخ المفاهيم الشرعية الصحيحة وتعزيز السلوكيات الإيجابية. وأكدت الدائرة حرصها على مواصلة تقديم البرامج العلمية والتوعوية الهادفة عبر مساجد الإمارة، باعتبارها منابر إشعاع معرفي وإيماني، تسهم في بناء الإنسان، وتعزيز جودة الحياة المجتمعية.