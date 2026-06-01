«مزارع العين» تخفِّض السكريات المضافة في منتجاتها

أعلنت مجموعة مزارع العين التزامها بخفض السكريات المضافة بنسبة من 10 % إلى 20 %، عبر مجموعة من منتجاتها وعلاماتها التجارية، بما يشمل علامتي مزارع العين ومرموم، وفقاً لاستراتيجية الحياة الصحية في أبوظبي.

وتُشكّل هذه المبادرة محطة بارزة ضمن استراتيجية الحياة الصحية في أبوظبي التي تقود جهوداً متكاملة تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإحداث تغييرات منهجية تسهم في جعل الخيارات الصحية أكثر سهولة وتوافراً، وجزءاً طبيعياً من الحياة اليومية. ويُعد هذا الالتزام واحداً من 28 مبادرة تنفّذ حالياً ضمن استراتيجية الحياة الصحية، وتهدف إلى تحسين القيم الغذائية للمنتجات واسعة الاستهلاك في دولة الإمارات، مع الحفاظ على جودة المنتجات وطعمها وثقة المستهلكين.

واعتُمد هذا الالتزام بالتعاون مع «الحياة الصحية» ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ما يعكس التزاماً على مستوى المجموعة بتحسين القيمة الغذائية لمنتجاتها من الألبان والمشروبات. ويجسّد التعاون نموذجاً فاعلاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويسهم في دعم توجه دولة الإمارات نحو نهج أكثر وعياً بالصحة، قائم على الوقاية، وتعزيز جودة حياة الأفراد.

وقال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لـ«الحياة الصحية» في دائرة الصحة - أبوظبي: «نحرص على أن تكون الخيارات الغذائية الصحية في متناول الجميع؛ لأن الغذاء المتوازن ينبغي أن يكون جزءاً طبيعياً من الحياة اليومية وخياراً سهلاً متاحاً لجميع أفراد المجتمع. وتُعد إعادة صياغة الأغذية والمنتجات اليومية من أكثر السبل فاعلية في دعم الصحة العامة على نطاق واسع. ومن خلال هذا الالتزام، تؤكد مجموعة مزارع العين دورها الريادي في دعم منظومة غذائية صحية على مستوى الصناعة المحلية، مع الحفاظ على الجودة وتنوّع الخيارات». وأضاف: «يمثّل هذا النوع من المبادرات خطوة منهجية تدعم هدفنا في بناء مجتمع أكثر صحة في أبوظبي».

وقال المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «نرحِّب بالتزام مجموعة مزارع العين بتطوير تركيبة منتجاتها وتحسينها بشكل متواصل، بما ينسجم مع هدفنا المشترك في تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية واعية».



القيمة الغذائية

قال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: «يمثّل هذا الالتزام توجُّهاً على مستوى المجموعة بدعم القيمة الغذائية لمنتجاتنا التي يثق بها المستهلكون ويقبلون عليها يومياً. ونحرص على الجمع بين الابتكار في تطوير منتجات جديدة، ومواصلة تحسين تركيبة منتجاتنا الحالية، ما يوسّع توافر الخيارات الصحية دون التأثير على الطعم أو الجودة، بالاستناد إلى خبرتنا السابقة في تقديم مشروبات خالية من السكر المضاف».