عدد اليوم
شراكة بين «تاكسي دبي» و«إيه جيه للصناعات»

منصور الفلاسي وعمر المهيري عقب التوقيع (وام)
2 يونيو 2026 01:31

دبي (وام)

أعلنت شركة تاكسي دبي، توقيع مذكرة تفاهم مع «إيه جيه للصناعات»، لاستكشاف آفاق التعاون الاستراتيجي بهدف توسيع نطاق خدمات التنقل وتعزيز حضور الشركة في إمارة عجمان، بما يدعم تطوير حلول نقل متقدمة ومستدامة.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد خبرة «إيه جيه للصناعات» في السوق المحلي مع القدرات التشغيلية والبنية التحتية الرقمية لشركة تاكسي دبي، بما يسهم في تطوير خدمات التنقل وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز تجربة المتعاملين.
وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لـ«تاكسي دبي»، إن الشركة تمتلك حضوراً قائماً في إمارة عجمان من خلال تشغيل الحافلات المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تمثّل محطة مهمة ضمن استراتيجية تاكسي دبي الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها وتعزيز حضورها في أنحاء دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه الشراكة ستسهم في الاستفادة من الخبرات التشغيلية والمنصات الرقمية والحلول المبتكرة للارتقاء بمنظومة التنقل في إمارة عجمان وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للسكان والزوّار، بما يدعم النمو الاقتصادي.

حلول مستدامة 

قال عمر بن عمير المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه جيه للصناعات»، إن التعاون مع شركة تاكسي دبي يتيح تقديم حلول نقل مستدامة مدعومة بالتكنولوجيا ومصممة لتلبية احتياجات إمارة عجمان، مشيراً إلى أهمية تكامل الخبرات التشغيلية والتكنولوجية في دعم نمو قطاع التنقل. وسيعمل الطرفان، بموجب المذكرة، على مواءمة النماذج التشغيلية والتجارية بينهما واستكشاف إمكانية تطوير منصة تنقل قابلة للتوسع تسهم في إرساء نموذج تشغيلي قابل للتطبيق على مستوى الدولة.

