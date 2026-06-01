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علوم الدار

انطلاق تصفيات «تحدي القراءة العربي» لاختيار أوائل الدولة

أكبر مبادرة تنافسية معرفية لتنمية شغف المطالعة لدى النشء (من المصدر)
2 يونيو 2026 01:31

دينا جوني (أبوظبي)

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد التصفيات الثالثة والنهائية لـ«تحدي القراءة العربي» في دورته العاشرة، وذلك بمشاركة الطلبة المتأهلين من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، ضمن مراحل التنافس لاختيار ممثلي الإمارات في التصفيات الختامية للمبادرة التي تُعد أكبر مبادرة تنافسية معرفية من نوعها على مستوى الوطن العربي لتنمية شغف المطالعة لدى النشء وغرس ثقافة القراءة لديهم.

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ووفق الجدول المعتمد، انطلقت التصفيات الثالثة اعتباراً من يوم أمس وتستمر لغاية الثامن من يونيو 2026 في معهد تدريب المعلمين بعجمان، يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.
وخصّصت المنافسات يوم أمس الاثنين 1 يونيو للطلبة المتأهلين من إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية بالشارقة، فيما تُجرى اليوم الثلاثاء 2 يونيو للطلبة المتأهلين من رأس الخيمة والشارقة. ويُخصّص يوم الأربعاء 3 يونيو لمتأهلي دبي وعجمان، بينما يستضيف يوم الخميس 4 يونيو المتأهلين من أبوظبي والعين، على أن تُختتم التصفيات الثالثة يوم الجمعة 5 يونيو بمشاركة طلبة الظفرة وأم القيوين.
وعقب انتهاء هذه المرحلة، تنتقل المنافسات إلى التصفيات النهائية التي تستضيفها الوزارة في الموقع ذاته خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو 2026، وبالتوقيت نفسه من الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.
وبحسب الجدول، تشمل المنافسات يومي الأحد 7 يونيو والاثنين 8 يونيو المشاركين المتأهلين من مختلف إمارات الدولة، فيما تُخصّص منافسات يومي الثلاثاء 9 يونيو والأربعاء 10 يونيو لأوائل الدولة الذين تأهلوا إلى المراحل الختامية من التحدي.
ويُعد «تحدي القراءة العربي» إحدى أبرز المبادرات المعرفية على مستوى العالم العربي، إذ يستقطب سنوياً ملايين الطلبة من مختلف الدول العربية والجاليات العربية حول العالم، عبر منافسات متدرجة تبدأ من المدارس وصولاً إلى المراحل النهائية التي تكرم الطلبة الأكثر تميزاً في القراءة والتحصيل المعرفي.

وعي
يأتي تنظيم هذه التصفيات ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستكمال مراحل الدورة العاشرة من «تحدي القراءة العربي»، الذي يهدف إلى تنمية مهارات القراءة باللغة العربية، وتعزيز الوعي المعرفي والثقافي لدى الطلبة، وتشجيعهم على جعل القراءة ممارسة يومية تسهم في بناء شخصياتهم العلمية والفكرية.

وزارة التربية والتعليم
تحدي القراءة العربي
القراءة
المدارس الحكومية
المدارس الخاصة
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