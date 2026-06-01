مقاصب بلدية دبي تستقبل نحو 19 ألف أضحية في العيد

دبي (وام)



استقبلت مقاصب بلدية دبي الأربعة، القصيص والقوز والليسيلي وحتّا 18 ألفاً و375 أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت بلدية دبي قد نفذت خطة شاملة في جميع المقاصب مع توسعة بعض المواقع لرفع الطاقة الاستيعابية من 550 أضحية في الساعة إلى ألف أضحية.

وقدمت المقاصب خدماتها تحت إشراف نحو 45 متخصصاً من الكادر الطبي والبيطري المؤهل لتوفير أعلى مستويات الحماية والسلامة الصحية إلى جانب 30 مشرفاً وأكثر من 205 قصابين و165 عاملاً.

وقال الدكتور سلطان الطاهر، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي، إن البلدية وضعت مقاصبها على أتم الاستعداد لتوفير تجربة متكاملة سلسة وآمنة تحقق رضا المتعاملين.