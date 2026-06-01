علوم الدار

مطارات الدولة تحتفي بعودة الحجيج

هدايا تذكارية في مطار زايد الدولي (الصور من المصدر)
2 يونيو 2026 01:33

أبوظبي، الشارقة (الاتحاد)

شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في تنظيم فعالية استقبالٍ رسميةٍ لحجاج الدولة في مطاري زايد، ودبي تحت شعار: «الإمارات ترحب بعودة الحجاج» لتهنئة الحجاج بأداء فريضة الحج، وتقديم الهدايا التذكارية والورد لهم، احتفاءً بسلامتهم وعودتهم إلى أرض الوطن عقب أداء فريضة الحج.

وأكدت «الهيئة» أن استقبال الحجاج وتهنئتهم بالحج المبرور مبادرةٌ أصيلةٌ تعد امتداداً لعاداتنا وقيمنا المجتمعية المترسخة التي يتوارثها الأجيال في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها تترجم اهتمام الدولة وقيادتنا الرشيدة بالحجاج وكل أفراد المجتمع ومشاركتهم الفرحة وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، في المناسبات السعيدة.
وشارك في الاستقبال عددٌ كبيرٌ من الموظفين والموظفات في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وممثلو الجهات والشركاء، وسط أجواء اجتماعيةٍ مفعمةٍ بروح المودة والفرح تركت أثراً طيباً في نفوس الحجاج وأهلهم الذين توجهوا بالدعاء أن يحفظ الدولة قيادةً وشعباً.
كما استقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حجّاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن عبر مطار زايد الدولي بالورود وعبارات التهنئة، احتفاءً بعودتهم سالمين بعد أداء مناسك الحج، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الإنساني، ومشاركة أفراد المجتمع مناسباتهم السعيدة.
وهنّأت شرطة أبوظبي الحجّاج بسلامة الوصول، متمنيةً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً، مؤكدةً أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لنهجها المجتمعي والإنساني، وحرصها على تعزيز قيم التلاحم والتكافل وإسعاد أفراد المجتمع.
وشهدت المبادرة أجواءً من الفرح والسرور بين الحجاج وأُسرهم، حيث جرى توزيع الورد والهدايا التذكارية، والترحيب بهم لدى وصولهم إلى مطار زايد الدولي، في لفتة تعكس اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة المجتمعية، وترسيخ قيم السعادة وجودة الحياة والعطاء.

مشاعر الفرح
استقبل مطار الشارقة، أول أفواج الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، عقب أدائهم مناسك الحج لهذا العام، في أجواء سادت فيها مشاعر الفرح والروحانية، ضمن إطار تنظيمي متكامل اتّسم بانسيابية الإجراءات ووفّر الراحة للقادمين. وأشاد الحجاج بمستوى التنظيم، وسهولة الإجراءات التي لمسُوها خلال رحلتهم عبر المطار، مؤكدين أن الخدمات المقدمة اتسمت بالسلاسة، وأسهمت في إنجاز إجراءات الدخول بسرعة وراحة، ما أضفى على عودتهم طابعاً إيجابياً بعد رحلتهم الإيمانية.
وحرصت فرق العمل على استقبال الحجاج بالورد، وتقديم الضيافة الإماراتية، في لفتة تعكس قيم الترحيب والاهتمام، وتعزز تجربة وصول مريحة لهم. وجاءت هذه الجهود ضمن استعدادات مبكرة وخطة تشغيلية متكاملة نفذتها هيئة مطار الشارقة الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بهدف ضمان انسيابية الحركة، واستيعاب أعداد الحجاج بكفاءة عالية.

