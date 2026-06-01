«الإمارات للدواء» تعلن سحب منتجين من مبيد الحشرات «Goodbye All Insects»



أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن سحب منتجين مخالفين من مبيد الحشرات يحملان اسم «Goodbye All Insects»، من إنتاج شركة SCITRA، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين، وضمان تداول المنتجات وفق المتطلبات التنظيمية والمعايير المعتمدة.

وأوضحت المؤسسة أن قرار السحب يشمل منتج «Goodbye All Insects Max Kills in One Spray»، ومنتج «Goodbye All Insects Spray»، وذلك نتيجة رصد مخالفات تنظيمية وفنية تتعلق بتداول المنتجين غير المسجلين لدى المؤسسة وبعدما تبين عدم مطابقة نسب تركيز المواد الفعالة في أحد المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة والمعايير الدولية ذات الصلة في المنتج «Goodbye All Insects Max Kills in One Spray».. فيما تبين أن المنتج «Goodbye All Insects Spray»، يحتوي في تركيبته على مادة محظورة الأمر الذي يستدعي السحب الفوري للمنتجات لضمان عدم تداولها في الأسواق، وحماية المستهلكين من أي مخاطر محتملة مرتبطة باستخدامه.

وأكدت مؤسسة الإمارات للدواء أنه، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة في الدولة، جارٍ استكمال إجراءات سحب المنتجات المعنية من الأسواق ومنافذ البيع، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية، وفقاً للأطر التنظيمية المعتمدة.

ودعت المؤسسة المستهلكين إلى التوقف عن استخدام المنتجات المذكورة في حال توفرها لديهم، وعدم شرائها أو تداولها، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة وحماية الصحة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على تداول المبيدات والمنتجات ذات الأثر على الصحة العامة والبيئة، وضمان التزامها بالمتطلبات القانونية والفنية المعتمدة في الدولة، بما يسهم في حماية المستهلك والبيئة ويدعم سلامة الأسواق.

وتؤكد مؤسسة الإمارات للدواء، في هذا الإطار، التزامها التام بالشفافية في التواصل والمسؤولية في اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي مع مختلف الشركاء والجهات الرقابية المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة، ويحافظ على سلامة المجتمع وجودة المنتجات المتداولة في الدولة.