الأربعاء 3 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الرعاية الأسرية» في أبوظبي تُطلق بودكاست «وتين»

«الرعاية الأسرية» في أبوظبي تُطلق بودكاست «وتين»
3 يونيو 2026 01:03

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي إطلاق بودكاست «وتين»، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي ودعم استقرار الأسرة وتماسكها، من خلال تقديم محتوى توعوي مبسّط يتناول قضايا الأسرة والمجتمع، وذلك تماشياً مع مستهدفات «عام الأسرة».
ويهدف البودكاست إلى تسليط الضوء على القضايا الأسرية المعاصرة، وتقديم إرشادات عملية ونقاشات متخصصة يشارك فيها خبراء ومختصون، بما يسهم في تمكين الأفراد والأسر من التعامل مع التحديات المختلفة بثقة ووعي، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.
وتتناول الحلقة الأولى من البودكاست، التي تحمل عنوان «لست وحدك: متى نطلب الدعم وكيف نصل إليه؟»، موضوع رفع الوعي بمؤشرات الحاجة إلى الدعم الأسري والنفسي والاجتماعي، وتمكين الأسر من الحصول على المساعدة بعيداً عن الوصمة، وتشجيعها على طلب الدعم عند الحاجة، ضمن بيئة تحفظ الخصوصية وتعزّز الكرامة الإنسانية.
واستضافت الحلقة الدكتورة فاطمة المنصوري، استشاري الطب النفسي، فيما قدّمها الإعلامي خالد الرميثي، حيث ناقشت الحلقة سبل الوصول إلى خدمات الدعم، وأهمية التدخل المبكر في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.
ويمكن متابعة الحلقة الأولى من بودكاست «وتين» عبر منصة يوتيوب: https://youtu.be/UD_sfavrU5I.

استقرار
يعكس إطلاق بودكاست «وتين» التزام هيئة الرعاية الأسرية بدورها في ترسيخ منظومة داعمة ووقائية، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما ينسجم مع رؤيتها الرامية إلى بناء أسر أكثر استقراراً وتماسكاً.

أخبار ذات صلة
في جولة ميدانية لـ «الاتحاد»: «كاميرات ذكية» لاحتساب رسوم المواقف تلقائياً في أبوظبي
411 ألف زائر لشواطئ أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي
عام الأسرة
البودكاست
الأسرة
هيئة الرعاية الأسرية
الوعي المجتمعي
آخر الأخبار
محمد عيسى متحدثاً أمام الجلسة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
3 يونيو 2026
اكتظاظ مضيق هرمز بعشرات السفن جراء الممارسات الإيرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تشترط فتح «هرمز» كاملاً لإنهاء الحصار على إيران
3 يونيو 2026
الرئيس الصربي مستقبلاً صقر غباش والوفد المرافق له (من المصدر)
الأخبار العالمية
صقر غباش: أمن الخليج العربي جزء من منظومة الأمن الدولي
3 يونيو 2026
جانب من مشاركة محمد السهلاوي بالمؤتمر (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: نهج ثابت في محاربة التطرف والإرهاب
3 يونيو 2026
آثار الدمار الواسع جراء غارة إسرائيلية في صور (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: لبنان يواجه حالة طوارئ إنسانية متفاقمة
3 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©