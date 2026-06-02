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علوم الدار

شراكة استراتيجية بين «إقامة دبي» وهيئة الصحة

محمد المري وعلوي الشيخ عقب التوقيع (وام)
3 يونيو 2026 01:02

دبي (وام)

وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي «إقامة دبي» وهيئة الصحة بدبي مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تطوير رحلة صحية متكاملة للقادمين إلى الإمارة بغرض العلاج والاستشفاء، وذلك من خلال تعزيز التكامل المباشر بين خدمات الإقامة والتأشيرات والخدمات الصحية، مما يدعم ويرسخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجالات السياحة الصحية وجودة الحياة. وجرى توقيع المذكرة في مقر الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، حيث وقعها معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، ومعالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي.
 وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري أن مذكرة التفاهم تمثل نموذجاً عملياً للتكامل الحكومي الذي تتبناه دبي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تقوم بشكل أساسي على بناء منظومات مترابطة ترتقي بتجربة المتعامل، وتضع الإنسان في قلب الخدمة المقدمة.
 وأوضح معاليه أن هذه الشراكة تنطلق من رؤية دبي القائمة على مفاهيم التكامل والابتكار وصناعة تجارب استثنائية، حيث يجري العمل على تطوير منظومة أكثر مرونة وسلاسة تربط بين خدمات الإقامة والخدمات الصحية. وأضاف معاليه أن «إقامة دبي» تواصل مساعيها لتطوير حلول رقمية واستباقية بالشراكة مع مختلف الجهات.

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دبي
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