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علوم الدار

«الموارد البشرية» برأس الخيمة تفوز بجائزة SAP

«الموارد البشرية» برأس الخيمة تفوز بجائزة SAP
3 يونيو 2026 01:02

رأس الخيمة (وام) 

حصدت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، ممثّلةً بإدارة التحول الرقمي، جائزة SAP Excellence Award 2026 خلال مشاركتها في فعالية HR Connect 2026 في مدينة إكسبو دبي، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في تطوير نظام إدارة الموارد البشرية «مواردنا»، والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية الذكية للموظفين.
وجاء هذا التكريم تتويجاً لمسيرة التطوير المستمر التي يشهدها نظام «مواردنا»، من خلال التوسع في إضافة وحدات وخدمات جديدة تُسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة المستخدم، بالاستفادة من الإمكانات المتقدمة التي يوفرها نظام SAP SuccessFactors.
وأشادت الجائزة بجهود الدائرة في توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل النظام، عبر تطوير وتشغيل أدوات وخدمات ذكية مبتكرة تدعم مختلف عمليات الموارد البشرية، بما يعكس توجُّه حكومة رأس الخيمة نحو تبنِّي حلول مستقبلية قائمة على الابتكار والتحول الرقمي.
من جانبها أكدت سارة الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أن هذا الإنجاز يُجسّد رؤية الدائرة في بناء منظومة موارد بشرية رقمية متطورة ترتكز على الابتكار والتقنيات المستقبلية، بما يعزّز ريادة حكومة رأس الخيمة في تبنِّي الحلول الذكية وتطوير الخدمات الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية.

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