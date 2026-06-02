9.6 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» خلال حملة «الأضحى»

دبي (الاتحاد)



أعلنت «بيت الخير» أن حملتها الموسمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك قد أنفقت 9.644.437 درهماً، لإسعاد آلاف الأُسر الأقل دخلاً وإسعاد أبنائها، تصدَّرتها مساهمتها بقيمة 5 ملايين درهم ضمن مبادرة «مكرمة العيد»، التي تم تحويلها عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» باعتبارها القناة الرسمية لجمع المساهمات في إمارة دبي، وتأتي ضمن صندوق التنمية المجتمعية التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، الذي يسهم في تمكين الأفراد ودعم الأسر وتعزيز التماسك المجتمعي وتحسين جودة الحياة في المجتمع. ونفّذت الجمعية مشاريع العيد بنجاح، حيث وزّعت 1.990 أضحية بمبلغ 1.421.437 درهماً، استفادت منها 3.980 أسرة، كما وزّعت 1.200 ذبيحة خلال العيد، تنفيذاً لمشروعها في توزيع العقائق والنذور «نُسُك» بلغت قيمتها 816.000 درهم، واستفادت منها 2.400 أسرة.

ومن جانب آخر، وزّعت الجمعية عيديات نقدية لإسعاد أبناء الأُسر بقيمة إجمالية بلغت 2.291.500 درهم، ضمن مشروع «العيدية» الذي استفادت منه 433 أسرة، فرح أبناؤها بهذا العطاء السخي خلال العيد الكبير.

وكانت «بيت الخير» قد تلقّت تبرُّعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة مليون درهم، دعماً لمشروعها «كسوة العيد»، بهدف دعم الأسر الأقل دخلاً التي تستحق الزكاة، وإسعاداً لأبنائها وبناتها، وقد أنفقت الجمعية هذا التبرع مباشرة خلال حملة عيد الأضحى، حيث بلغ ما أنفقته على هذا المشروع 1.155.000 درهم، استفادت منه الأُسر المستهدفة من فرحة العيد وعددها 433 أسرة مستحقة.