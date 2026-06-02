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11 مليون درهم من «دبي الإسلامي» دعماً لـ «مدارس دبي»

11 مليون درهم من «دبي الإسلامي» دعماً لـ «مدارس دبي»
3 يونيو 2026 01:02

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة في دبي تجديد شراكتها مع «دبي الإسلامي» من خلال مساهمة مالية بقيمة 11 مليون درهم لصالح مشروع «مدارس دبي» للعام الدراسي 2027/2026، في امتدادٍ لعام ثالث من التعاون الذي يعكس الالتزام المشترك بدعم المبادرات الوطنية والاستراتيجية ذات الأثر المجتمعي المستدام.  يأتي هذا الدعم في إطار الجهود الرامية إلى تمكين الطلبة الإماراتيين من الحصول على تعليم نوعي وميسّر التكلفة يواكب تطلعات دبي المستقبلية، ويسهم في إعداد جيل من الكفاءات الإماراتية المؤهلة بالمعارف والمهارات اللازمة لقيادة القطاعات الحيوية، وتعزيز تنافسية الدولة على الساحة العالمية. 
كما يعكس تجديد هذه الشراكة التزاماً راسخاً بتوسيع فرص الوصول إلى تعليم متقدم لبناء المستقبل، ضمن بيئة تعليمية حديثة ومحفزة، تعزز الهوية الوطنية، وترسخ قيم الابتكار والتميّز، وتواكب المتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات المستقبلية. 
وبهذه المناسبة، قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة في دبي: «نثمِّن الدعم المتواصل الذي يقدمه (دبي الإسلامي) لمشروع (مدارس دبي)، والذي يعكس نموذجاً وطنياً رائداً للشراكة المؤثرة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التعليم وتعزيز التنمية المستدامة، ويجسد التزاماً حقيقياً بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المجتمعي المستدام». 
من جانبه، قال عبيد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي الإسلامي: «يعكس استمرار دعم (دبي الإسلامي) لمشروع (مدارس دبي) إيمانناً بأن الاستثمار في الطلبة الإماراتيين يمثل استثماراً طويل الأمد في ترسيخ تقدم المجتمع، وتنافسيته العالمية، وازدهاره المستدام، كما يسهم بصورة مباشرة في دعم أجندة دبي الاستراتيجية في مجالات التعليم، ورفاه الأسرة، وتنمية رأس المال البشري». 

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