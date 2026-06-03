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علوم الدار

قرقاش: في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين.. لا بدّ من موقف خليجي صلب وموحّد ومتماسك

قرقاش: في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين.. لا بدّ من موقف خليجي صلب وموحّد ومتماسك
3 يونيو 2026 12:01

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، لا بدّ من موقف خليجي صلب وموحّد ومتماسك.

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وقال معاليه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، لا بدّ من موقف خليجي صلب وموحّد ومتماسك. فلا يجوز أن تُترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن دول الخليج العربي مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد، هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعاً».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إيران
الخليج
قرقاش
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