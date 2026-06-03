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علوم الدار

الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت الكويت

الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت الكويت
3 يونيو 2026 13:06

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية، التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وخرقاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية. وشددت الوزارة على أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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المصدر: وام
إيران
الإمارات
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