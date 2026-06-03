بعد غياب عامين.. آلية جديدة لزيارات ضمان الجودة في مدارس دبي

دينا جوني (دبي)

تعود زيارات ضمان الجودة إلى المدارس الخاصة في دبي بنهج جديد اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027، بعد توقف دام عامين دراسيين، ضمن آلية أكثر مرونة تركّز على دعم المدارس وتحسين تجربة الطلبة وتعزيز ثقة أولياء الأمور بجودة التعليم.وأعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي استئناف الزيارات في إطار مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتسعى إلى توفير تعليم عالي الجودة لجميع الطلبة، بما يدعم مكانة دبي بين أفضل المدن العالمية في التعليم.

وستعتمد الهيئة نهجاً متعدد المسارات يستند إلى البيانات واحتياجات كل مدرسة، من خلال نوعين من الزيارات: زيارة شاملة لضمان الجودة تتوج بتقرير تفصيلي وتقييم عام للمدرسة، وزيارة متابعة قصيرة تركز على جوانب محددة وتصدر عنها تغذية راجعة مختصرة دون تحديث التقييم العام.

وسيتم إخطار المدارس المستهدفة قبل الزيارة بمدة لا تتجاوز 24 ساعة، بهدف توفير صورة أكثر واقعية عن الحياة المدرسية اليومية وجودة التدريس والتعلم ورفاه الطلبة وكفاءة العمليات التشغيلية.

وأكدت فاطمة إبراهيم بالرهيف، المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام في الهيئة، أن استئناف الزيارات يأتي بالشراكة مع المدارس والمجتمع التعليمي لضمان حصول كل طالب في دبي على تعليم عالمي المستوى، مشيرة إلى أن الزيارات قصيرة الإشعار ستوفّر فهماً أدق للأداء الفعلي داخل المدارس وتسهم في دعم التطوير المستمر.

يذكر أن الهيئة منحت المدارس الخاصة خلال العامين الماضيين مساحة أوسع لتطوير خططها الداخلية والاستفادة من نتائج الرقابة المدرسية السابقة، مع استمرار متابعة جودة التعليم عبر أدوات متعددة شملت تحليل البيانات والتقييم الذاتي وزيارات المدارس الجديدة وبرامج الدعم والتحسين.