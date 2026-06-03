الأربعاء 3 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بعد غياب عامين.. آلية جديدة لزيارات ضمان الجودة في مدارس دبي

بعد غياب عامين.. آلية جديدة لزيارات ضمان الجودة في مدارس دبي
3 يونيو 2026 13:22

دينا جوني (دبي)
تعود زيارات ضمان الجودة إلى المدارس الخاصة في دبي بنهج جديد اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027، بعد توقف دام عامين دراسيين، ضمن آلية أكثر مرونة تركّز على دعم المدارس وتحسين تجربة الطلبة وتعزيز ثقة أولياء الأمور بجودة التعليم.وأعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي استئناف الزيارات في إطار مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتسعى إلى توفير تعليم عالي الجودة لجميع الطلبة، بما يدعم مكانة دبي بين أفضل المدن العالمية في التعليم.
وستعتمد الهيئة نهجاً متعدد المسارات يستند إلى البيانات واحتياجات كل مدرسة، من خلال نوعين من الزيارات: زيارة شاملة لضمان الجودة تتوج بتقرير تفصيلي وتقييم عام للمدرسة، وزيارة متابعة قصيرة تركز على جوانب محددة وتصدر عنها تغذية راجعة مختصرة دون تحديث التقييم العام.
وسيتم إخطار المدارس المستهدفة قبل الزيارة بمدة لا تتجاوز 24 ساعة، بهدف توفير صورة أكثر واقعية عن الحياة المدرسية اليومية وجودة التدريس والتعلم ورفاه الطلبة وكفاءة العمليات التشغيلية.
وأكدت فاطمة إبراهيم بالرهيف، المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام في الهيئة، أن استئناف الزيارات يأتي بالشراكة مع المدارس والمجتمع التعليمي لضمان حصول كل طالب في دبي على تعليم عالمي المستوى، مشيرة إلى أن الزيارات قصيرة الإشعار ستوفّر فهماً أدق للأداء الفعلي داخل المدارس وتسهم في دعم التطوير المستمر.
يذكر أن الهيئة منحت المدارس الخاصة خلال العامين الماضيين مساحة أوسع لتطوير خططها الداخلية والاستفادة من نتائج الرقابة المدرسية السابقة، مع استمرار متابعة جودة التعليم عبر أدوات متعددة شملت تحليل البيانات والتقييم الذاتي وزيارات المدارس الجديدة وبرامج الدعم والتحسين.

أخبار ذات صلة
"غرف دبي" تبحث مع رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية تعزيز حركة التجارة والاستثمار البينية
«مبادلة للرعاية الصحية» تعزز العلاج الاستباقي لصحة الدماغ
هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي
دبي
مدارس دبي
آخر الأخبار
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يجري جراحة متقدمة لمريض من غزة حالته الصحية حرجة
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يجري جراحة متقدمة لمريض من غزة حالته الصحية حرجة
اليوم 14:47
الشارقة ترفع علم الإمارات في قلب وارسو وتضع بولندا في حوار حي مع الثقافة الإماراتية والعربية
علوم الدار
الشارقة ترفع علم الإمارات في قلب وارسو وتضع بولندا في حوار حي مع الثقافة الإماراتية والعربية
اليوم 14:42
«الملك الشرقاوي».. تراجع فني وترتيب متأخر في موسم للنسيان
الرياضة
«الملك الشرقاوي».. تراجع فني وترتيب متأخر في موسم للنسيان
اليوم 14:21
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق «مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026» لتنمية مهارات الطلبة والناشئة 6 يوليو
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق «مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026» لتنمية مهارات الطلبة والناشئة 6 يوليو
اليوم 14:20
«اتحاد الكاراتيه» يُطلق خطة متكاملة لتطوير البطولات
الرياضة
«اتحاد الكاراتيه» يُطلق خطة متكاملة لتطوير البطولات
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©